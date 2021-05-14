Технический прогресс поможет парализованным людям общаться с внешним миром с помощью уникальных мозговых имплантов и системы отслеживания взгляда.

Ученые из Стэнфордского университета утверждают, что разработанная система общения для парализованных людей способна транслировать текстовые сообщения с такой же скоростью, с какой их печатают на клавиатуре здоровые люди. Об этом пишет psm7.com.

Вспомогательная аппаратура использует компьютер для преобразования мозговой активности пациента в готовый экранный текст.

В ходе серии экспериментов технология была опробована на добровольце под кодовым именем T5, который в 2007 году получил травму спинного мозга, приведшую к параличу. Исследователи установили два чипа-импланта в определенный участок коры головного мозга испытуемого. Далее ему было дано указание представить, что он пишет ручкой на листе бумаги.

Мозговые чипы отправляли по проводам его нейронные сигналы на компьютер, где алгоритм искусственного интеллекта расшифровывал "запись мыслей" на основании движений рук и пальцев. В результате T5 достиг скорости письма около 18 слов в минуту с точностью 94,1%. Для сравнения, здоровый взрослый человек может напечатать на смартфоне около 23 слов в минуту.

На данный момент уникальной системе еще предстоит пройти несколько итоговых испытаний, прежде чем она будет представлена на рынке медицинских технологий.

Ранее мы писали о том, что в Калифорнии создали имплант для чтения мыслей. Имплант перехватывает мозговые импульсы, которые отвечают за движения губ, языка и челюсти, после чего их обрабатывает программа и озвучивает слова.

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