Коронавірус в Україні: 371 людина померла, 20 тисяч одужали

Вакцину від ковіду за вчора отримали понад 36 тисяч українців. З початку кампанії - кількість перевищила 800 з половиною тисяч людей. Щоправда, це лише перша доза препарату