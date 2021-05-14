COVID-19 в Україні за добу забрав життя 287 людей [ Редактировать ]
7562 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померло - повідомили в МОЗі. Натомість одужало майже 16 тисяч людей. Найбільше інфікувань виявили у Києві, на Харківщині та Черкащині.
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