В столице Государства Израиль Иерусалиме автомобиль въехал в толпу. В результате теракта травмы различной тяжести получили сотрудники полиции.

Столь страшное событие произошло около Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра. Известно, что в результате нападение пострадали 6 человек. Всех их госпитализировали в различные медучреждения. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.

Отмечается, что теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот. Правоохранители ликвидировали нападавшего, в настоящее время на месте происшествия работают медики и спасатели.

Читайте также, в 45 км от Парижа, в городе Рамбуйе, в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".

Кроме того, в столице Ирака Багдаде произошел теракт, в результате трагедии погибли пять людей. Мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей, Иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.

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