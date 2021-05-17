У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв у водія автобуса. Між чоловіками виникла суперечка начебто через телефонні розмови пасажира у салоні.

Кермувальника ушпиталили з пораненням в груди. Затриманий пояснив, що змушений був захищатися, бо водій застосував проти нього газовий балончик.