У Києві чоловік відкрив вогонь по водію автобуса [ Редактировать ]
У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв у водія автобуса. Між чоловіками виникла суперечка начебто через телефонні розмови пасажира у салоні.
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По предварительным данным, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне
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