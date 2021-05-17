Кабмин уволил замминистра экономики [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра экономики Светлану Панаиотиди. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом Панаиотиди сообщила в Facebook.
Заявление об увольнении она подала 29 апреля, после чего ушла в отпуск.
"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой освободить меня с 17 мая по окончании отпуска… Кабмин только что проголосовал. Без сорока четырех дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена с Минэкономики 17.05.2021", - написала Панаиотиди.
Напомним, Светлана Панаиотиди была назначена заместителем министра экономики еще в правительстве Алексея Гончарука 11 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Рада получила представление об отставке Степанова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Обидва уже написали заяви і направили їх до Верховної ради. Це підтвердили у пресслужбі парламенту. Хто їх замінить - поки що офіційної інформації немає
Сьогодні міжнародний День медсестри - свято офіційно відзначають у світі вже майже пів століття. З цієї нагоди близько десяти українських медсестер прийшли до будівлі міністерства
Чи справді нові норми торкнуться лише "податкових уклоністів" і чому експерти вже називають рішення уряду не ефективним?
Создание Бюро экономической безопасности является одним из условий меморандума с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита на сумму 1,2 млрд евро под 0,125% годовых на 15 лет
Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що підвищувати тариф на електроенергію потрібно зі споживання в 500 кВт-год