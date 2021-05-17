В понедельник, 17 мая, Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра экономики Светлану Панаиотиди. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом Панаиотиди сообщила в Facebook.

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Заявление об увольнении она подала 29 апреля, после чего ушла в отпуск.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой освободить меня с 17 мая по окончании отпуска… Кабмин только что проголосовал. Без сорока четырех дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена с Минэкономики 17.05.2021", - написала Панаиотиди.

Напомним, Светлана Панаиотиди была назначена заместителем министра экономики еще в правительстве Алексея Гончарука 11 сентября 2019 года.

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