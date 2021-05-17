В понедельник, 17 мая, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что Верховная Рада Украины планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии принять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.

За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач.

За оставшиеся пять пленарных недель планируют принять решения по земельной реформе, приватизации, налоговой амнистии, реформе правоохранительной и судебной систем, а также закон об электронных публичных услугах.

Если простыми словами, то это тот самый переход на электронный документооборот, который мы обещали. Это абсолютно революционные для Украины услуги. Среди них онлайн смена места регистрации, о чем мечтает вся страна - давно надо избавиться от позорного штампа в паспорте. Также будет онлайн регистрация бизнеса, ипотеки для переселенцев. А цифровая подпись в смартфоне - это вообще уникальная технология. Это та реформа, которая понятна большинству людей.

Также депутаты планируют завершить рассмотрение законопроекта об упрощении создания и стимулирования работы индустриальных парков.

Отмечается, что к 30-летию независимости парламент планирует рассмотреть ряд государственных вопросов, в частности, это касается государственных символов. А также принять постановление о торжественных заседаниях Верховной рады.

Отдельно к этой дате рассмотрят вопрос положения крымских татар.

В День независимости будет работать Крымская платформа, думаю, что Верховная рада должна восстановить все свои наработки, связанные с важным вопросом статуса крымско-татарского народа. Также в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа мы должны обязательно уделить внимание этой теме в парламенте.

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

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