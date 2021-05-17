Часть Украины может перейти в "зеленую" зону карантина - Шмыгаль [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в "зеленую" зону карантина. Об этом он сказал на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, что сейчас почти все регионы находятся в "желтой" зоне.
Он добавил, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.
Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн. Также мы писали о том, что Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге.
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