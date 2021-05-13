Крики и разбитая голова: в самолете из Турции подрались украинки [ Редактировать ]
В самолете из Турции подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову. Инцидент произошел на рейсе Анталия-Запорожье, сообщается в эфире одного из телеканалов.
Пассажиры услышали крики в самолете. Оказалось, что между двумя женщинами возник конфликт, но уладить его они решили с помощью силы. Из-за чего возникла ссора - не сообщается.
У одной из женщин на руках был годовалый ребенок. Именно она разбила голову своей оппонентке. Стюард всеми силами сдерживал женщин от дальнейшего столкновения. Потом их рассадили по разным местам.
Отмечается, что у пострадавшей девушки было полностью окровавлено лицо.
В аэропорту самолет встретила скорая и полиция, а всем пассажирам после посадки пришлось ожидать на борту самолета до тех пор, пока выясняли детали.
Напомним, ранее в самолете компании Azur Air, который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами. В результате конфликта женщина якобы отгрызла ноготь и поцарапала лицо одной из девушек.
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