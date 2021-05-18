Скандал в украинском теннисе. Уроженец Кривого Рога Владимир Ужиловский (№1158 в мировом рейтинге ATP) подделал письмо Национальной федерации тенниса с печатью и подписью, чтобы попасть в Турцию. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Подробности инцидента не сообщаются, но федерация уже вынесла наказание фальсификатору. Ужиловскому запретили участвовать в соревнованиях в ближайшие полтора года - до конца 2022 года.

33-летний Ужиловский находится за пределами первой тысячи теннисистов планеты, а в 2018 году занимал 164-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. За свою карьеру он заработал $87,5 тыс.

Напомним, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что допинг попал в ее организм после секса, а потом все опровергла.