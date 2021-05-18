Градини не були великими, однак сипало дуже рясно

На півдні Великої Британії випав сильний град. За лічені хвилини вулиці передмістя Лондона вкрив щільний білий килим. Градини не були великими, однак сипало дуже рясно.

Через це повсюди майже одночасно спрацювала автомобільна сигналізація.

Щоправда, про шкоду не повідомляють. Травень цьогоріч у Сполученому королівстві видався аномально холодним. І покращення погоди до початку літа синоптики не обіцяють.