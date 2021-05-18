Футбол для всіх. У Кропивницькому створили спортивну секцію для дітей із синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП. Їх тренує чемпіон Паралімпійських ігор та світу з футболу Євгеній Зінов'єв. На одному з тренувань побували й наші кореспонденти.

Вправи на координацію, динаміку та логіку. Так розпочинаються тренування в секції з футболу для дітей з інвалідністю. А вже потім маленькі гравці вправляються в забиванні голів.

Футбол - улюблена гра дев'ятирічної Насті. Тому щойно створили секцію - мама відразу привела доньку сюди.

Анастасія Кошкіна, вихованка футбольної секції:

У мене дуже щасливі і радісні емоції, я дуже люблю футбол, я хочу стати футболісткою!

Наразі секцію відвідує двадцятеро вихованців - від шести до дванадцяти років. У всіх різні діагнози: ДЦП, аутизм, синдром Дауна. Батьки, що спостерігають за тренуваннями дітей, вже помітили є позитивні зміни.

Оксана Кунерт, мама вихованця футбольної секції:

Наша специфіка Дауна - вони як равлики в мушлю закриваються, для нього це можливість розкритись, свій потенціал, відчувати себе на рівних зі всіма, можливість в плані моториці порухатись, емоції радість, їх не можна тоді вкупку зібрати, емоції дуже радісні.

Створили футбольну секцію для дітей з інвалідністю завдяки проєкту "Так, я можу!". Тренувальну базу надала Кропивницька спортшкола номер два. А за тренерство взявся тридцятичотирирічний футболіст паралімпієць, чемпіон світу та Європи Євгеній Зінов'єв.

Євгеній Зінов'єв, тренер футбольної секції для дітей з інвалідністю:

Я возможно для них являюсь маленьким примером, что будучи инвалидом назовем это так, можно добиваться больших спортивных успехов, полной социализации, когда тебя принимают в обществе полноценно и это даст им маленький толчок. Как бы тут особой методики нету, мы все-таки стараемся больше давать им то, что получают такие же здоровые детки в детско-юношеских спортивных школах.

За рік тренувань Євгеній планує сформувати команду, а в майбутньому і брати участь у змаганнях.