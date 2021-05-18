У Роттердамі стартує Євробачення [ Редактировать ]
Головний пісенний конкурс старого світу Євробачення сьогодні стартує в Роттердамі. Увечері відбудеться перший півфінал. Виступить на євросцені і український гурт Go_А з піснею "Шум".
Ця композиція, за прогнозами букмекерів, входить у десятку найкращих. Нагадаємо, Євробачення повертається після річної перерви. 2020 змагання скасували через пандемію.
Нині шоу проводять за суворими карантинними правилами. Музикантів тестують на Ковід що два дні, з конкурентами спілкуватися не дозволяють. Переможців конкурсу оголосять 22 травня.
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