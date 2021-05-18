У бывшего народного депутата и бывшего замглавы "Укроборонпрома" Мустафы Найема произошло горе в семье - умер отец. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить люблю самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну.

Наима Найема не стало вечером в понедельник, 17 мая.

Мать Мустафы умерла через 10 дней после рождения его младшего брата - Маси. Отец будущего украинского политика - Наим Найем - занимал пост министра образования Афганистана. Он курировал строительство всех учебных заведений в стране.

В 1989 году, когда СССР вывел войска из Афганистана, семья Найема переехала в Москву, а через год перебралась в Киев.

Напомним, что 29 апреля Мустафу Найема уволили из "Укроборонпрома". После очередной реорганизации сократили его должность заместителя генерального директора.