НБУ повысил курс евро на 19 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 9 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 19 мая установлен на таком уровне: 33,5319 гривен за евро (+0,087 грн). При этом курс евро на 18 мая составляет 33,4449 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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