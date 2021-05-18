Ассоциация операторов наружной рекламы Украины призывает народных избранников проголосовать ЗА принятие законопроекта № 5094, который позволит ввести в Украине современную модель регулирования наружной рекламы. Об этом говорится в открытом письме к парламентариям.

"Украина ждет этот закон 10 лет. Устаревшее и несовершенное законодательство тормозит внедрение в стране передовых технологий, ухудшает инвестиционный климат и блокирует развитие населенных пунктов. Противоречивость действующих норм приводит к архитектурному хаосу, постоянным конфликтам и коррупции", - сказано в письме.

В Ассоциации отмечают, законопроект № 5094 - комплексный документ, который решает все актуальные проблемы регулирования наружной рекламы.

"Он сбалансирован и безальтернативный. Его разработали и поддержали представители всех фракций парламента. Профильный комитет единогласно рекомендовал принять законопроект за основу. Документ учитывает интересы жителей громад, органов публичной власти, операторов рынка и заказчиков рекламы. Польза от его принятия несомненная", - говорят операторы.

Законопроект согласует законодательство о рекламе с другими нормативно-правовыми актами и поможет привести сферу наружной рекламы в соответствие с мировыми стандартами. Это создаст правовые предпосылки для утверждения прозрачных общественных отношений на рынке и сведет к минимуму многочисленные коррупционные практики.

"Законодательные изменения будут способствовать повышению безопасности на улицах и автодорогах, позволят улучшить благоустройство населенных пунктов и привлечь дополнительные инвестиции в развитие городской инфраструктуры", - говорится в документе.

Операторы объясняют, будет внедрена четкая и открытая процедура размещения наружной рекламы. Время и затраты на административные и разрешительные процедуры уменьшатся минимум в четыре раза. Благодаря созданию электронного реестра рекламных конструкций и маркировке рекламоносителей QR-кодами повысится общественный контроль за работой отрасли.

"Законопроект позволит в 1,7 раза увеличить поступления в бюджет и привлечь дополнительные средства в государственный дорожный фонд. Будет сохранено и создано около 20 000 рабочих мест. Реализация закона позволит существенно улучшить жизненное пространство людей. Будут разработаны схемы размещения рекламных конструкций и дизайн-коды фасадов, которые позволят гармонично вписывать рекламоносители во внешнюю среду. Улицы станут эстетичнее и привлекательнее", - сказано в письме.

Ассоциация подчеркивает, законопроект № 5094 соответствует общественным интересам, а их защита - это прямая обязанность депутатов.

"Призываем народных избранников поддержать изменения, которые улучшат условия ведения бизнеса и повысят качество жизни людей", - отметили в Ассоциации.