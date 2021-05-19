Український гурт вийшов до фіналу Євробачення [ Редактировать ]
Український гурт "Go_A" із композицією "Шум" вийшов до фіналу "Євробачення-2021". Виступала група напередодні в першому півфіналі, який відбувся у Роттердамі.
Окрім України, у десятку найкращих також потрапили Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Завтра пройде другий півфінал, а переможця визначать у суботу.
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