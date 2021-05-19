Посольство Украины в Израиле начало организацию эвакуации украинских граждан, которые пребывают в зоне боевых действий в секторе Газа. Об этом сказано на странице Посольства в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, МИД и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на Родину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния. Сейчас Посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из сектора Газа.

Дипломаты уточняют, что гражданам Украины, которые оказались в зоне конфликта, а также нуждающимся в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в отделение Посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации:

по телефону: + 972-59-969-95-61,

на электронную почту [email protected]

Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Также мы писали о том, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа.

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