Напад на патрульного у Дніпрі. Коп заявляє, що його побили колеги. Нині потерпілий у лікарні, під наглядом медиків. Через що стався конфлікт - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Лица все запомнены, сейчас наверное все смывают кровь с рук.

Це відео старший сержант Максим Колиняк записав за кілька хвилин після того, як на нього в приміщенні управління патрульної поліції напали троє колег. У чоловіка розбитий ніс. Каже, гамселили кулаками по обличчю та спині.

Я извиняюсь, немного каша в голове… вот видите удары, разбитое…

Зараз Максим у лікарні - у нього струс мозку.

Наталія Новікова, завідувачка хірургічного відділення №2 Дніпровської міської лікарні №6:

Состояние средней тяжести. За время наблюдения его состояние стабильное. В настоящий момент он в каких либо оперативных вмешательствах не нуждается.

Постраждалий розповідає: після зміни його зупинили колеги з відділу кадрів, хотіли ознайомити з наказом про службове розслідування. Коли ж патрульний сказав, що все фільмуватиме, ті вибили з його рук телефон і почали бити.

Максим Колиняк, старший сержант управління патрульної поліції в Дніпропетровській області:

Я намагався повернути телефон, кажу віддайте телефон. Ви вчиняєте злочин, це напад на поліцейського. Потім він перекидає телефон з правої руки у ліву і наносить мені удар в голову. Знову, потім нецензурна лайка і б'є мене в грудну клітину.

За словами Максима, головний нападник - заступник начальника управління патрульної поліції в Дніпропетровській області В'ячеслав Маслюк - у того своя версія розгортання подій.

В'ячеслав Маслюк, заступник начальника управління патрульної поліції в Дніпропетровській області:

Я ему говорю: пожалуйста, уважаемый, отойди. Беру его за телефон, вот так, и говорю: отойдите в сторонку. На что реакция полицейского - вот такие глаза. Берет меня и хватает. Он начинает грубости и все остальное. Я его отталкиваю, а он говорит, что это нападение на полицейского и пытается меня задерживать. Я говорю, за что? - А зачем Вы его били? - Я его не бил, клянусь!

У поліції почали слідчі дії. Факт сутички підтвердили. Максим у справедливість розслідування не вірить. Каже, напад спланований. Так керівництво намагається перешкодити йому надати розголосу корупційним діям в управлінні. Докази чоловік збирав два роки.

Максим Колиняк, старший сержант управління патрульної поліції в Дніпропетровській області:

"Кришуються" перевізники негабаритних вантажів, у мене є аудіозаписи і відео, де мені дають вказівки їх відпускати і не виписувати штрафи. У нас відбувається підробка службових документів, в мене є докази. Відділ дорожнього руху у нас підроблює документи.

Нині Максим співпрацює зі слідчими, написав заяву до ДБР.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:

Обидва учасники цієї події звернулися із заявами до Територіального управління ДБР. По заявах слідчі внесли відомості до ЄРДР.

Обом учасникам проводять медичну експертизу.