В Украине наблюдается ухудшение погодных условий. Во многих городах ощутимы последствия непогоды. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовский области, в Червонограде затопило улицы и дома. Сутками ранее в городе подтопило подвал городской больницы, трех жилых домов, частично трех улиц. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Кроме того, по состоянию на утро 19 мая, в Украине из-за сильного ветра и грозы обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно:

Житомирская - 13,

Сумской - 6,

Донецкая - 2,

Кировоградская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.

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