Непогода в Украине: как пострадали разные города [ Редактировать ]
В Украине наблюдается ухудшение погодных условий. Во многих городах ощутимы последствия непогоды. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовский области, в Червонограде затопило улицы и дома. Сутками ранее в городе подтопило подвал городской больницы, трех жилых домов, частично трех улиц. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Кроме того, по состоянию на утро 19 мая, в Украине из-за сильного ветра и грозы обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно:
- Житомирская - 13,
- Сумской - 6,
- Донецкая - 2,
- Кировоградская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.
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