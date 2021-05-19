Шестирічна Євангеліна-Марія Дуденчук із Прикарпаття потребує допомоги. У дівчинки - вади розвитку одразу кількох органів, серед них і легені. Дитина постійно перебуває з трубкою в горлі, що спричиняє постійні судоми. Шанс на нормальне життя дали закордонні лікарі. Втім, така унікальна операція коштує сто тисяч доларів. У мами дівчинки таких грошей просто немає.

Шестирічна Євангеліна разом із мамою збирається на прогулянку. З дому вони виходять украй рідко і лише за певних погодних умов. Цьогоріч на вулиці дитина була лічені рази.

Легені відкриті, трубка стоїть прямо в трахеї, якщо менше десяти градусів тепла ми не можемо, ми пробували, але дитину починає душити, спазмувати дихальні шляхи.

Із цією трубкою в горлі маленька Євангеліна живе від народження. В неї рідкісне захворювання - синдром Чардж. Це порушення в роботі одразу кількох органів. Ваду серця в дитини виявили ще в утробі. Прооперували вже на другий день після народження. Потім ще дві операції. Проте згодом кількість недуг лише зростала.

Галина Долішняк, мама дівчинки:

У неї була атрезія хоан це носик зарозший, який пробивали, у неї нема паращитовидної залози, це гормон, який виробляє кальцій тому ми на замісній терапії. Пережили операції на шлунку, наклади антирефлексний клапан - страшні рвоти.

Дихати самостійно дівчинка теж не може. Усе її життя залежить від ось цієї крихітної трубки в горлі.

Галина Долішняк, мама дівчинки:

Коли трубка спазмує не дає дихати коли вона задихається, але в неї такі приступи що вона не дає нічого робити, коли душить дитину збирає такий страх.

У Євангелінки - затримка росту і розвитку, вона досі не розмовляє. Медики кажуть - частина цих проблем може зникнути, якщо зробити необхідні операції й вилучити трубку.

Сергій Максимов, лікар-педіатр Коломийської дитячої лікарні:

Є велика необхідність проведення оперативного втручання по відновленню дихальних шляхів даної дитинки. Щоб в подальшому дитинка могла більш адаптуватися в соціум, це все йде і на мовну активність. Впливає на дитячий організм.

Прийняти маленьку пацієнтку погодилася одна з клінік в Ізраїлі. Утім, ціна питання - сто тисяч доларів. Для мами дівчинки - ця сума просто захмарна. Жінка виховує доньку сама, чоловік помер два роки тому.

Ми змушені просити допомогти цій дитині. Зібрати кошти, щоб їй просто подарувати шанс дихати. Дихати це те, з чим кожен народжується по праву, а я їй допомагаю це кожен день.

Допомогти Євангеліні одужати може кожен. Реквізити банківської картки її мами ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті в розділі "Ми допомагаємо".

Картка ПриватБанку

5457 0822 2768 1561

Долiшняк Галина Миколаївна (мама дівчинки).