Європа і США вимагають припинити тиск на незалежні медіа у Білорусі [ Редактировать ]
Європа та США засудили репресії білоруської влади проти найпопулярнішого в країні інтернет-видання ТУТ.БАЙ. Та вимагають від керівництва країни припинити тиск на незалежні медіа. Напередодні представники департаменту фінансових розслідувань затримали 13 співробітників інтернет-ресурсу.
А в офісі сайту та вдома у журналістів провели обшуки. За офіційною інформацією, усе це відбувається в межах розслідування справи про несплату податків в особливо великому розмірі.
Кирило Волошин, співзасновник TUT.BY:
Мы предполагали, что такие события могут произойти. Сказать, что мы их ждали каждый день, наверное нет. Но естественно об угрозах нам регулярно намекали - скажем так. Ну и вобще-то мы сами не идиоты понимает в какой стране мы живем, работаем и освещаем новости республики Беларусь.
по теме
Удовлетворение просьбы Украины произойдет в ближайшее время
Страшное событие случилось около Дамасских ворот
Украина обратилась к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине
В ходе стрельбы было произведено несколько десятков выстрелов
Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline