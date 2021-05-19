Європа та США засудили репресії білоруської влади проти найпопулярнішого в країні інтернет-видання ТУТ.БАЙ. Та вимагають від керівництва країни припинити тиск на незалежні медіа. Напередодні представники департаменту фінансових розслідувань затримали 13 співробітників інтернет-ресурсу.

А в офісі сайту та вдома у журналістів провели обшуки. За офіційною інформацією, усе це відбувається в межах розслідування справи про несплату податків в особливо великому розмірі.

Кирило Волошин, співзасновник TUT.BY: