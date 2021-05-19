Недавно в Харькове произошел вопиющий случай - женщина выложила в сеть видео, как вместе с тремя детьми портит заграничные паспорта. Причиной такому проявлению эмоций стало то, что пограничники не выпустили мать с детьми на отдых. Антон Геращенко рассказал детали дела на своей странице в Facebook.

Кроме того, звучат оскорбительные высказывания в адрес государства Украина. На видео семейство бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу украинского гражданина.

"Почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан, она не объяснила. Почему же "злые" пограничники не выпустили ее и троих ее симпатичных детей на отдых в Турцию?!

А суровая правда такова - законодательство Украины прямо устанавливает требование наличия согласия отца детей на их выезд за пределы Украины, если они путешествуют только с матерью.Такого согласия среди предоставленных для погранконтроля документов не было", - пишет Геращенко.

Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон. За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению... А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей ответственность, пусть и небольшая, но есть.

Он также отметил, что в среду утром во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей гражданке Инне П. полицией был вручен протокол по ст. 173 КУпАП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУпАП за уклонение от нормального воспитания детей.

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Кроме того, государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" увеличит цены на бланки биометрических документов. Чиновники заверили, что стоимость биометрических паспортов для выезда за границу, внутренних документов граждан Украины и вида на жительство возрастет не сильно.

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