Паспорта вакцинации: в Еврокомиссии назвали сроки введения [ Редактировать ]
Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Сегодня страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Важный шаг вперед: это приближает нас к цели - иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом", - написала она.
Также глава Еврокомиссии отметила, что паспорта вакцинации будут доступны для всех.
"Сертификат будет принят в ЕС и доступен для всех. Пока мы должны оставаться осторожными, но пора готовиться", - добавила она.
Ранее Шмыгаль завил, что запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Также мы писали о том, что еще одна страна вводит COVID-паспорта.
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