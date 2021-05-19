Мужская волейбольная команда из Львова "Барком-Кажаны" с сезона 2022/2023 будет выступать в национальном чемпионате Польши. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Большое историческое событие в спорте: львовские "Барком-Летучие мыши" будут играть на правах гостя в польской Pluslidze. Такое решение приняли 18 мая во время встречи в польском Ченстохове. Там встретились президенты польских клубов. Идею участия украинской команды в польской Pluslidze поддержало 12 из 14 присутствующих. Еще двое воздержались.

До начала старта матчей сезона 2022/23 в Plusliga "Барком-Кажаны" должны выполнить ряд условий, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям Польши.

"Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут посмотреть волейбол с участием своей команды. Мы будем первые в таком проекте и это будет очень интересный опыт", - прокомментировал появление новичка президент Plusliga Польша Артур Попко.

Президент клуба "Барком-Кажаны" Олег Баран неоднократно заявлял, что в украинской лиге не хватает клубов, которые могли бы конкурировать между собой на высоком уровне. Поэтому появление "летучих мышей" в Plusliga Польши будет способствовать развитию как украинского, так и для львовского волейбола.

Недавно команда из Львова вновь стала чемпионом Украины, не проиграв в плей-офф ни одной партии.

Напомним, что Украина примет чемпионат Европы по волейболу: наша страна примет финальные раунды женской Золотой Евролиги-2021 и мужского Евроволей-2023.