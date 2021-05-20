Замена нескольких министров не позволит преодолеть кризис и улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. Правительство, которое провалило все направления работы, должно уйти в отставку в полном составе. Об этом Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в четверг, 20 мая.

Замену министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики Юрий Бойко назвал "косметическими вещами". "Совершенно ясно, что никакого влияния на изменение ситуации в стране это иметь не будет. Когда кого-то заменили, кого-то поставили – это просто попытка выпустить пар в обществе. Мы не поддерживаем кандидатуры новых министров. Тем более что собеседование с ними проводила только "Слуга народа", а другие фракции были проигнорированы. Это вообще позорная вещь", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, работа всего нынешнего Кабмина не выдерживает критики, и это одна из главных причин того, что в Украине вместо "эпохи бедности" наступила "эпоха нищеты". "Заработные платы не успевают за ростом цен и тарифов. Увеличиваются долги по зарплатам, причем даже перед медиками, что в период эпидемии абсолютно недопустимо. Увеличивается разрыв между минимальной пенсией и реальным прожиточным минимумом. И хаотичные и непрофессиональные действия правительства не оставляют надежды на исправление ситуации", – сказал политик.

Он акцентировал, что в отставку должен быть отправлен весь Кабинет министров. "Наша позиция не изменилась – в отставку должно уйти все правительство. Этот Кабмин провалил все, за что брался – вакцинацию, создание рабочих мест, увеличение социальных выплат и т. д. Правительство занимается декларациями, а не реальной работой. Страна больше не может ждать – пора указать им на дверь", – подчеркнул Юрий Бойко.