Користувачів "Дії" почали щеплювати від коронавірусу

На сьогодні в Україні майже вдвічі менше активних хворих, ніж під час піку епідемії за минулу добу - понад дві тисячі нових заражень. Одужало втричі більше. Померло 109 людей