В Україні за добу на COVID-19 захворіли більше п'яти тисяч людей [ Редактировать ]
5165 нових інфікувань Ковідом за добу виявили в Україні. Ушпиталили майже дві тисячі хворих, одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини.
Найвищі показники захворюваності відучора - у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях.
по теме
Півтори тисячі недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині і Сумщині
Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія". Також у ЄС ведуть перемови про взаємне визнання вакцинальних документів
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях, а також у столиці. Щеплення від Ковіду вчора отримали майже 20 тисяч українців
Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однією дозою протиковідної вакцини щепили 940 тисяч людей, двома 18 тисяч
На сьогодні в Україні майже вдвічі менше активних хворих, ніж під час піку епідемії за минулу добу - понад дві тисячі нових заражень. Одужало втричі більше. Померло 109 людей