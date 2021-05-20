Хворобу могло викликати використання стероїдів під час лікування важких форм коронавірусу

Одночасно з коронавірусом. У двох штатах Індії оголосили про епідемію нової хвороби - мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як "чорна цвіль".

За інформацією місцевих ЗМІ, мукормікоз часто діагностували в пацієнтів, інфікованих Ковідом. Нині відомо про майже сотню таких недужих.

Деякі медики припускають - хворобу могло викликати використання стероїдів під час лікування важких форм коронавірусу. Представники місцевих влад уже оприлюднили рекомендації щодо скринінгу та діагностики мукормікозу.