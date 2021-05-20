"Чорна цвіль" разом з COVID-19: Індію накриває епідемія мукормікозу [ Редактировать ]
Одночасно з коронавірусом. У двох штатах Індії оголосили про епідемію нової хвороби - мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як "чорна цвіль".
За інформацією місцевих ЗМІ, мукормікоз часто діагностували в пацієнтів, інфікованих Ковідом. Нині відомо про майже сотню таких недужих.
Деякі медики припускають - хворобу могло викликати використання стероїдів під час лікування важких форм коронавірусу. Представники місцевих влад уже оприлюднили рекомендації щодо скринінгу та діагностики мукормікозу.
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