В ночь на пятницу, 21 мая, в Дарницком районе Киева вспыхнул масштабный пожар в одном из кафе-баров. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Пожар произошел на Позняках в заведении "Кара-Кум" на улице Срибнокильской.

"На месте работают бойцы ГСЧС. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

На опубликованном видео видно что здание практически полностью охвачено огнем.

Ранее мы писали о том, что несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности