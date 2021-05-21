Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook показал проект строительства музея Революции Достоинства, который должен появится на столичном Майдане Независимости.

Комплекс будет возведен совместно с немецким архитектурным бюро "Kleihues + Kleihues". Бесплатная передача проекта позволит сразу же начать проектно-строительные работы.

Состоялось подписание передачи нам имущественных авторских прав на авторский проект с коллегами из Германии, архитектурным бюро «Kleihues + Kleihues». Фактически, бесплатная передача проекта позволит начать проектно-строительные работы. Согласно концепту музея, он сочетает в себе коммеморативное и просветительское пространство.

Отмечается, что чтобы увековечить события Революции, прошло два международных конкурса. Первый касался создания непосредственно мемориала. 20 февраля 2018 года победителем архитектурного конкурса стал проект Ирины Волынец из Львова и Марины Процик из Нидерландов. Известно, что центральным элементом проекта должен стать путь с плитами в виде зигзага по улице Инстутутской, на каждой из которых будет высечено имя погибшего.

Читайте также, в ходе заседания парламента было принято постановление, посвященное годовщине Евромайдана. Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

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