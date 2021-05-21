Суд за посаду. У Луцьку триває тяганина щодо звільнення директора Волинської обласної дитячої лікарні. Посади він позбувся торік у серпні, а вже в грудні виграв суд. Той зобов'язав повернути лікаря на роботу. Але медик досі не може стати до виконання обов'язків. Чому - в матеріалі моїх колег.

Екс-очільник Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко ще торік у серпні позбувся посади. Медик упевнений: звільнили його незаконно. Це уже він довів у Луцькому міськрайонному суді. Той ще у грудні постановив поновити лікаря на посаді. Та замість працювати чоловік і досі ходить по судах.

Сергій Ляшенко, позивач:

Якщо перше рішення суду було 18 грудня, я вже міг би працювати з 18 грудня по сьогоднішній день. Мені не дають працювати.

Рішення про поновлення на роботу вже двічі оскаржив власник медзакладу - Волинська обласна рада. І обидва рази у Волинському апеляційному суді.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Вони вдались до такого як я вважаю процесуального трюку подали повторну апеляцію і найдивніше це те, шо апеляційний суд відкрив по ній провадження. Вони строк давно пропустили.

І суд той самий, і та сама судова зала, і навіть колегія суддів та сама, що ухвалювала рішення про закриття апеляційної скарги наприкінці березня. От лише адвокати відповідача змінилися.

Олена Сидун, адвокатка Волинської обласної ради:

Ми подали повторно апеляційну скаргу і суд задовольнив наше клопотання і визнав поважними причини пропуску відкрив апеляційне провадження.

Представники облради вкотре хочуть скасувати рішення суду про поновлення Ляшенка на роботі. Б'ють на те, що вже такої посади не існує. Бо дитячу лікарню за цей час реорганізували і приєднали до перинатального центру.

Сергій Ляшенко, позивач:

Я до сіх про не знаю, за що я звільнений. Одне єдине пояснення, що я і мій колектив більше 860 чоловік збирали підписи і виступили проти рішення обласної ради про об'єднання. Це була банальна помста.

Одноосібним розпорядженням голови обларди Ляшенка звільнили за буцімто - одноразове порушення трудової дисципліни дворічної давнини. Та яке саме - представниця чиновників пояснити не змогла.

А яким чином потерпілим Волинська обласна рада була в тому кримінальному провадженні. - Не була потерпілою. - Що? - На скільки мені відомо не була. - Добре, хто тоді подавав заяву на вчинення кримінального правопорушення. - Мені та справа невідома.

Доки тривають суди - обласні посадовці не квапляться поновлювати Ляшенка на роботі, як і з ним розраховуватися.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Обласна рада двічі оштрафована, зареєстрована кримінальна справа за злісне невиконання рішення суду.

Суд тривав понад шість годин. Але і цього разу жодного рішення Феміда не ухвалила. У справі оголосили перерву до третього червня. За цей час судді рекомендували учасникам процесу укласти мирову угоду.