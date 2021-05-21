Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной [ Редактировать ]
Источник: Пограничная полиция Молдовы
С 08:00 понедельника, 24 мая, возобновляется движение через все пункты пропуска на молдавско-украинской границе. Проезд разрешат как пассажирам, так и перевозчикам грузов. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдовы.
После пересечения госграницы сохраняются определенные ограничения движения, установленные во время пандемии.
С 5 марта Молдова обязала приезжих провести 14 дней на карантине. Требование не распространяется на тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.
Также начинают работать пункты пропуска на границе с Румынией, кроме "Липчаны - Редауцы Прут", поскольку румынская сторона свою деятельность там не возобновила.
Из-за пандемии коронавируса и решения властей соседних государств, с 14 марта 2020 года из 81 пограничного пункта пропуска на границе с Украиной и Румынией работали лишь 33.
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