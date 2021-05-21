С 08:00 понедельника, 24 мая, возобновляется движение через все пункты пропуска на молдавско-украинской границе. Проезд разрешат как пассажирам, так и перевозчикам грузов. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдовы.

После пересечения госграницы сохраняются определенные ограничения движения, установленные во время пандемии.

С 5 марта Молдова обязала приезжих провести 14 дней на карантине. Требование не распространяется на тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

Также начинают работать пункты пропуска на границе с Румынией, кроме "Липчаны - Редауцы Прут", поскольку румынская сторона свою деятельность там не возобновила.

Из-за пандемии коронавируса и решения властей соседних государств, с 14 марта 2020 года из 81 пограничного пункта пропуска на границе с Украиной и Румынией работали лишь 33.

Напомним, что власти Беларуси с 1 июня вводят плату за выезд из страны.