Полицейские Одесской области разоблачили супругов-"педагогов" на сексуальном насилии в отношении малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

53-летняя жительница Беляевского района организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом".

Когда родители уходили, к логопеду присоединялся ее 57-летний муж, вместе они склоняли детей к участию в сексуальных играх.

Пользуясь беспомощностью детей, мужчина совершал над ними сексуальное насилие, а свои "развлечения" снимал на мобильный телефон.

Чтобы дети не рассказали родителям о странных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их.

Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства извращенцев, сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.

Супругам объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненно.

Напомним, что под Киевом задержали педофила: на камеру раздевал малышей в детском саду.