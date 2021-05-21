Под Одессой психолог-логопед развращала дошкольников вместе с мужем (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полицейские Одесской области разоблачили супругов-"педагогов" на сексуальном насилии в отношении малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
53-летняя жительница Беляевского района организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом".
Когда родители уходили, к логопеду присоединялся ее 57-летний муж, вместе они склоняли детей к участию в сексуальных играх.
Пользуясь беспомощностью детей, мужчина совершал над ними сексуальное насилие, а свои "развлечения" снимал на мобильный телефон.
Чтобы дети не рассказали родителям о странных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства извращенцев, сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.
Супругам объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненно.
Напомним, что под Киевом задержали педофила: на камеру раздевал малышей в детском саду.
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