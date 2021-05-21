Украина учтет "зеленый курс" ЕС в своей политике - Шмыгаль [ Редактировать ]
Украинское правительство будет учитывать "зеленый курс" Европейского союза в своей политике. Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС.
Об этом на конференции "Дорога в Вильнюс: приоритеты запланированной Конференции по реформам в Украине" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
"Правительство настроено учитывать "зеленый курс" ЕС в своей политике. Чтобы разработать собственную повестку дня в соответствии с "зеленым курсом" ЕС нами совместно с ЕС начат отдельный диалог с Еврокомиссией", - отметил Шмыгаль.
По его словам, Украина представила ЕС свои предложения по сотрудничеству и стороны совместно определили 3 топ-приоритета: энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов.
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