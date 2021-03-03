Кабмин принял экономическую стратегию до 2030 года [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ разработан с привлечением экспертов и ученых. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
По его словам, документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.
Кроме того, стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.
Среди принципов, на которых строится стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция.
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