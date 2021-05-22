В Киеве прошел традиционный Транс-Марш, в ходе которого несколько человек пытались атаковать участников прохода. Об этом рассказывает "Суспильне".

В мероприятии, организованном общественными организациями "КиевПрайд" и "Когорта", приняли участие около 150 человек. Известно, что порядок на мероприятии доверено было охранять 400 правоохранителям. Также там присутствуют отряд быстрого реагирования и общественные наблюдатели.

Отмечается, что на Михайловской площади собрались почти 200 противников марша, среди которых были и представители организации "Традиции и порядок". Транс-Марш остановился на Почтовой площади, после чего участники организовано спустились в метро.

У центрі Києва проходить Транс-Марш, участь беруть близько 150 людей pic.twitter.com/ICfGy1gdUd — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 22, 2021

Читайте также, волну возмущения спровоцировал марш в Киеве в честь 78 годовщины создания дивизии "Галичина". В частности, его проведение осудили дипломаты ряда европейских стран, правозащитные общественные организации и политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.