Авария произошла в Пьемонте на берегу озера Маджоре Источник: Corriere Della Sera

В больнице Турина умер 9-летний ребенок, пострадавший при падении кабинки канатной дороги в Италии. Общее число жертв крушения достигло 14. Об этом сообщает Corriere della sera.

У погибшего мальчика были диагностированы множество переломов и серьезная черепно-мозговая травма. Еще один пострадавший - пятилетний ребенок - находится в критическом состоянии.

При крушении в Пьемонте на севере Италии погибла семейная пара уроженцев Израиля и их двухлетний ребенок. В кабинке также находились итальянцы и выходец из Ирана.

Авария произошла 23 мая на канатной дороге, которая соединяет городок Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой около 1,5 тыс. м.

По предварительным данным, трос, удерживающий кабину, оборвался примерно через 300 метров после того, как она отъехала от стартовой площадки, находящейся на высоте 1491 метра над уровнем моря.

🔴 #Verbania #23maggio, incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 #vigilidelfuoco impegnati per l'ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime [20:30 #23maggio] pic.twitter.com/WLbjMVtae8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Причины происшествия выясняются. На месте падения кабины работают спасатели, операция осложняется лесистой и труднодоступной местностью.

Канатная дорога, связывающая гору с берегом озера Маджоре, возобновила работу 24 апреля после длительного перерыва из-за карантина, введенного в связи с пандемией.

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