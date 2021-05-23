В провинции Ганьсу на северо-западе Китая во время марафона на 100 км по пересеченной местности резко испортилась погода - начался ледяной ливень с градом и ураганный ветер, из-за непогоды погиб 21 участник забега. Об этом сообщает Global Times.

Чрезвычайно холодная погода вызвала переохлаждение у марафонцев, которые были одеты в легкую одежду.

Некоторые из них пропали без вести, и гонка была приостановлена. Местные власти немедленно организовали несколько спасательных отрядов для их поиска.

Из 172 участников гонки 151 человек не пострадал, восемь были отправлены в больницу, но находятся в стабильном состоянии, а 21 человек был найден мертвым.

Местное правительство сформировало группу для углубленного расследования причин инцидента.

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