У Сполучених Штатах для в'язнів є програма "пей ту стей", коли засуджений (залежно від статків) може доплатити і отримати камеру або рівня дешевого мотелю, або п'ятизіркового курорту.

Навіть більше, існують у США і на сто відсотків приватні тюрми. Щоправда, умови там зовсім не розкішні. Наш американський спецкор Дмитро Анопченко з'ясував деталі.

Тісні напівтемні коридори, вузькі заґратовані вікна, крізь які майже не пробиваться сонце; і холодні камери з облупленими стінами. Так це - кадри не зі стрічки жахів, а з реальної тюрми в Техасі. Але ті, хто мав гроші на волі, і за ґратами можуть жити краще за інших. Приміром, є така програма - називається "Pay to stay" - "Плати і залишайся". За додаткову плату там можна "прокачати" свою камеру.

Вони можуть дивитися кіно хоч цілий день!

Розповідає NBC наглядач в'язниці в Лос-Анджелесі. А далі показує: тут і крамничка є, і комп'ютерна кімната, де можна зайти в інтернет. І умови можна вибрати: кількість сусідів, телевізор, холодильник. Найвищий рівень сервісу (він, відповідно, і найдорожчий) - ув'язненого вдень відпустять на роботу, причепивши датчик руху. А на ніч доведеться повернутися. І коштує це від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти доларів за добу.

Але не всі в захваті. Одні роблять репортажі про "тюремний рай". А інші - фокусуються на недоліках.

Алісія Санто, досліджує умови утримання в'язнів у США:

Чому ж бідніших ми кидаємо в небезпечні умови, у брудні камери, де їх можуть фізично травмувати, де так просто захворіти? Чим заможні злочинці кращі?

Алісія з'ясувала: кількість ув'язнень за системою "pay to stay" за 25 років збільшилася на третину. І кожен десятий арештант, який проходить через цю систему, після звільнення продає майно з молотка і подає на банкрутство! Адже не здатен оплатити тюремний комфорт.

Ще у вісімдесятих Конгрес дозволив приватні в'язниці. Відтоді вони щороку заробляють мільйони, їхні акції на біржі успішно продаються, і кожен десятий американський ув'язнений перебуває саме у таких закладах.

Але "приватна" - не означає "найкраща".

І все тому, що для власників приватної тюрми це, насамперед, бізнес. Федеральне бюро в'язниць має річний бюджет - 8 мільярдів доларів. Приватним буцегарням, щоб конкурувати із державною системою, треба доводити економічну ефективність…

Террі Хайнс, менеджер приватної в'язниці:

Ми, коли укладали контракти, довели, що платити нам для держави вигідніше, ніж самостійно утримувати в'язниці.

Але заощаджують якраз на людях. За Обами частину приватних тюрем позбавили контрактів, коли дізналися, що на арештантів витрачали менше, як 1 відсоток бюджету!

Дана Каплан, захищає права ув'язнених:

Наша політика щодо ув'язнення має на меті не зменшення злочинності, а як би заощадити гроші платників податків.

Навіть у розпал пандемії в Америці не поспішали оголосити амністію. Люди на вікнах своїх камер заклики до порятунку писали, бо у буцегарнях лютував коронавірус. Красиві гасла "плати й сиди в комфорті" - призвели до того, що тюрми, як і готелі, зацікавлені, щоб "номери" не простоювали.

Джо Байден дав зараз команду Мін'юсту взагалі не продовжувати контрактів із приватними в'язницями щойно договори закінчаться.