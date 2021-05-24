В понедельник, 24 мая, Александр Лукашенко утвердил новые ограничения для СМИ и массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко "Пул первого" в Telegram.

Они вступят в силу через месяц. Таким образом, Лукашенко ввел в действие такие ограничения:

Массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Запрещен сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени неразрешенных митингов, который будет распространяться и на СМИ.

Журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Отметим, что венгерская авиакомпания Wizz Air решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом заявил старший менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андрасас Радо.

Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию.

В компании пока не комментируют, будут ли полеты и далее выполняться подобным образом.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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