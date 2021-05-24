Десятикілометровий затор! Державна траса на Миколаївщині заблокована. Фури зупинилися перед ваговим комплексом. Проїхати в бік Миколаєва - практично неможливо увесь день. Причини транспортного колапсу з'ясувала Марина Михайловська.

Вантажівки у три ряди - і всі стоять. Сотні машин зупинив ваговий комплекс на трасі державного значення - Н-24. Проїзд у напрямку Миколаєва заблокований.

Віталій Даніла, начальник управління Патрульної поліції Миколаєва:

Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, т.ч. створюючи затор. Але це поки день. Коли стане темніше, це може створювати загрозу для інших учасників дорожнього руху.

Кожну з цих вантажівок мали б зважити. Утім, сьогодні до цього справа так і не дійшла. Водії неговіркі.

Я не водій. Просто стою. - А чого на трасі стоїте?

А от власники фірм-перевізників заявляють: їм заважають працювати. Ваги стоять без документів, ба більше, фіксують неіснуюче перевантаження. Це загрожує штрафами на тисячі гривень.

Сергій Зубков, представник автопідприємства з Вознесенська:

Показує, що вага не 39700, а 42240. Це порушення. Я кажу, такого не може буть. Ми 3-ма машинами заїхали. На всіх сходиться, на мою б'є. Кажу, зважуйся ще. Він заїжджав без мене. Постоянно било. Ось наступний чек. Уже 41720.

В Укртрансбезпеці переконують: техніка точна, італійська і має сертифікат. А шість миколаївських перевізників свідомо вирішили блокувати роботу вагового комплексу.

Дмитро Володько, в.о. начальника управління "Укртрансбезпеки" в Миколаївській області:

В Миколаївській області будуються дороги. Багато коштів задіяно сюди. Влада старається оновити для людей. Але декому це нецікаво, бо б'є по кишені. Якби він возив би 40, він вважає, що це не заробіток. Йому потрібно 60, щоб піднімати в 2 рази більше.

Скільки ще триватиме акція протесту - невідомо. Присутні налаштовані рішуче, кажуть чекатимуть профільних кадрових змін в області.