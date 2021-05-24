Латвия в ответ высылает всех белорусских дипломатов [ Редактировать ]
В ответ на высылку дипломатов из Беларуси латвийская сторона вышлет всю белорусскую дипмиссию. Меры продлятся до нормализации отношений. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.
"В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня МИД Беларуси объявил латвийскому послу о принудительном выезде из страны дипломатов посольства Латвии в Минске. В частности, тот должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а остальные дипломаты - в течение 48 часов. При этом в посольстве разрешили остаться одному административному сотруднику.
Эти действия стали реакцией на то, что сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с "Погоней".
Ранее Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.
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