Ученые рассказали о вреде кофе с молоком [ Редактировать ]
Молоко в некоторой степени замедляет процесс похудения, но отказ от кофе вряд ли может заставить ваш организм терять лишние килограммы быстрее. Как организм реагирует на кофе с молоком - рассказали диетологи, передает newsyou.info.
Врачи рассказывают, что отказ от молока точно идет фигуре на пользу. С возрастом у человека может развиваться непереносимость лактозы, даже если в детстве ее не было. Лактоза начинает провоцировать появление антител, которые тело воспринимает как чужеродных агентов. Процессы, связанные с антителами, способствуют появлению жировых отложений.
Кофе, наоборот, способствует похудению, т.к. обладает мочегонным эффектом. Но это справедливо только для черного кофе. Оно также повышает кислотность и вызывает аппетит. В целом, кофе не рекомендуется принимать в больших объемах, если вы хотите похудеть.
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