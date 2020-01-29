В среду, 29 декабря, в провинции Анбар на западе Ирака разбился военно-транспортный самолет. Об этом сообщает El Nashra.

По данным издания, первая информация указывает, что самолет был американским. На его борту, предположительно, находилось четыре человека. Все они погибли.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета.

Ранее сообщалось, что в Иране произошло еще одно ЧП с самолетом. А в Афганистане потерпел крушение пассажирский лайнер государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Кроме того, мы писали, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.