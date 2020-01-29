В Ираке потерпел крушение военный самолет [ Редактировать ]
В среду, 29 декабря, в провинции Анбар на западе Ирака разбился военно-транспортный самолет. Об этом сообщает El Nashra.
По данным издания, первая информация указывает, что самолет был американским. На его борту, предположительно, находилось четыре человека. Все они погибли.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета.
Ранее сообщалось, что в Иране произошло еще одно ЧП с самолетом. А в Афганистане потерпел крушение пассажирский лайнер государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines.
Кроме того, мы писали, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
по теме
В Багдаде снова обстреляли посольство США
Обстрел был направлен на "зеленую зону", где расположены здания иностранных дипломатических миссий
В Ираке прошли столкновения, погибли 4 человек
Отмечается, что еще 44 получили ранения
В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем
В субботу, 25 января, в Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет
Трамп встретится с президентом Ирака в Давосе
Отмечается, что на данный момент идут консультации по деталям переговоров двух президентов
В Ираке провели ракетный обстрел военной базы США
Во вторник, 14 января, в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи