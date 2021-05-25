Президент УАФ Андрей Павелко на очередном Конгрессе Ассоциации рассказал о развитии футбольной инфраструктуры в Украине.

"Развитие современной футбольной инфраструктуры была одной из первых инициатив нашей команды. Мы набрали хороший темп, и еще год назад страна досрочно вышла на количество более чем 100 полноразмерных полей (вдвое больше ожидаемой цифры) и 2 тысячи полей меньших размеров. В общем это примерно в два с половиной раза больше, чем за все предыдущие 25 лет", - рассказал Андрей Павелко.

Также по словам Павелко, к сожалению, в условиях общего кризиса была потеряна высокая динамика развития и реконструкции футбольных объектов. И все же в перспективе есть предпосылки для того, чтобы задекларированная ранее цель - 2500 полей - была достигнута.

За успехи в реализации проекта УАФ по развитию спортивной инфраструктуры Украину отметили в ФИФА.

"Мы хотим особо выделить ваши успехи в развитии футбольной инфраструктуры, строительстве новых футбольных полей и реконструкции тех, что уже существуют. Проделана плодотворная и очень высококачественная работа, которая принесла замечательный результат и еще лучшие перспективы на будущее", - сказал, выступая перед участниками Конгресса, директор управления ФИФА по европейским ассоциациям Нодар Ахалкаци.