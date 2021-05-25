Во вторник, 25 мая, в Киеве на ул. Ахматовой мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Читайте также В Запорожье из окна детсада на втором этаже выпал ребенок

"На Ахматовой человек вылез в окно, видимо, хотел покончить с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители пытались помочь мужчине из окна другой квартиры, но не получилось.

Спасатели долго не могли подъехать через припаркованные машины, но как только добрались - выбили двери и затянули мужчину обратно в квартиру.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка-подросток выбросилась из окна 18-го этажа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.