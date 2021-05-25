В Киеве мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажки (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, в Киеве на ул. Ахматовой мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
"На Ахматовой человек вылез в окно, видимо, хотел покончить с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители пытались помочь мужчине из окна другой квартиры, но не получилось.
Спасатели долго не могли подъехать через припаркованные машины, но как только добрались - выбили двери и затянули мужчину обратно в квартиру.
Ранее сообщалось, что в Киеве девушка-подросток выбросилась из окна 18-го этажа.
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