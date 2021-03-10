Подросток сделала последний звонок маме о том, что возвращается домой с урока рисования/ фото: nashkiev.ua

В столичном Святошинском районе 14-летняя девочка приняла решение покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 18-го этажа жилого дома. Об этом сообщает Facebook "Вартові Еспресо".

Перед ужасным поступком подросток сделала последний звонок маме о том, что возвращается домой с урока рисования. Она поднялась на верх многоэтажки, находящейся на бульваре Кольцова. Девочка сняла куртку и оставила ее на общем балконе, после чего и сделала роковой шаг в бездну.

Отмечается, что прибывшие на место медработники смогли лишь констатировать смерть ребенка. В настоящее время парвоохранители занимаются расследованием причины поступка подростка.

Читайте также, в Запорожье мать и дочь выбросились из окна 9-го этажа. Трагедия произошла на улице Школьной, а полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что первой выпрыгнула из окна 9 этажа 40-летняя хозяйка квартиры.

Кроме того, в Дарницком районе Киева с 16-го этажа дома на улице Архитектора Вербицкого выпала 15-летняя девушка. По предварительной информации, подросток выпрыгнул из общего балкона многоэтажки.

Ранее мы писали, что на Чайке под Киевом погиб 10-летний мальчик, упав с 15-го этажа 19-этажного дома. Мальчик поднялся на 15 этаж и зашел на общий балкон, который доступен всем жителям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.