В Киеве девушка-подросток выбросилась из окна 18-го этажа [ Редактировать ]
В столичном Святошинском районе 14-летняя девочка приняла решение покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 18-го этажа жилого дома. Об этом сообщает Facebook "Вартові Еспресо".
Перед ужасным поступком подросток сделала последний звонок маме о том, что возвращается домой с урока рисования. Она поднялась на верх многоэтажки, находящейся на бульваре Кольцова. Девочка сняла куртку и оставила ее на общем балконе, после чего и сделала роковой шаг в бездну.
Отмечается, что прибывшие на место медработники смогли лишь констатировать смерть ребенка. В настоящее время парвоохранители занимаются расследованием причины поступка подростка.
Читайте также, в Запорожье мать и дочь выбросились из окна 9-го этажа. Трагедия произошла на улице Школьной, а полицейские, которые прибыли на место происшествия, установили, что первой выпрыгнула из окна 9 этажа 40-летняя хозяйка квартиры.
Кроме того, в Дарницком районе Киева с 16-го этажа дома на улице Архитектора Вербицкого выпала 15-летняя девушка. По предварительной информации, подросток выпрыгнул из общего балкона многоэтажки.
Ранее мы писали, что на Чайке под Киевом погиб 10-летний мальчик, упав с 15-го этажа 19-этажного дома. Мальчик поднялся на 15 этаж и зашел на общий балкон, который доступен всем жителям.
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