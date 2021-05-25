Завтрашняя встреча нормандских советников по Донбассу не состоится в режиме очных переговоров. Она пройдет в формате видеоконференции.

Также сообщается, что российская делегация подтверждает проведение встречи 26 мая.

Отметим, сегодня источник издания "РБК-Украина" сообщил, что именно на завтра запланированы переговоры на уровне политических советников, но не уточнил, в каком формате они пройдут.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что следующая встреча будет очной.

Ранее Россия обвинила Украину в нарушении Минских соглашений.