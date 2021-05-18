В Киеве на Троещине загорелся новострой (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар в одной из многоэтажок. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
"Горит новострой на Троещине возле ЖК PRAGA", - говорится в сообщении.
На видео виден сильный дым на крыше здания, но самого огня не заметно. Отмечается, что пожарные уже прибыли на место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар на территории Еврейского кладбища. В результате инцидента погибла бездомная женщина. Причина пожара устанавливается.
Также мы писали о том, что в Киеве на улице Китаевская произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии водоснабжения.
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