Во вторник, 18 мая, в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар в одной из многоэтажок. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Горит новострой на Троещине возле ЖК PRAGA", - говорится в сообщении.

На видео виден сильный дым на крыше здания, но самого огня не заметно. Отмечается, что пожарные уже прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар на территории Еврейского кладбища. В результате инцидента погибла бездомная женщина. Причина пожара устанавливается.

Также мы писали о том, что в Киеве на улице Китаевская произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии водоснабжения.

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