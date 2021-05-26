"Киевавтодор" объявил тендер на проведение капитального ремонта центральной улицы столицы Крещатик. Данные обнародованы на портале Prozorro. Предварительная стоимость работ оценивается в 741 миллион гривен.

Аукцион запланирован на 30 июля. Ремонт должен завершиться до конца 2023 года. В ходе ремонтных работ планируется поменять тротуарную плитку, также гранитными плитами будут облицованы парапеты и лестницы, к тому же будут отремонтированы два подземных перехода.

Отмечается, что ремонтные работы начнутся от Европейской площади до Бессарабской площади. На улице планировали обустроить велодорожки и провести капремонт инженерных сетей. Также планируется провести ремонт фонтанов и обновление зеленых насаждений.

Читайте также, на столичной площади Победы начнется реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Будет повышена безопасность дорожного движения на самых опасных участках на 31%, На наиболее неблагополучном месте дороги с 2017 по 2019 годы было зарегистрировано 1341 ДТП.

Кроме того, в Украине средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог выросла до 11,193 млн гривен, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. Текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту по качеству исполнения и объемам проведения работ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.