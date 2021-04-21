На столичной площади Победы начнется реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Работы будут проводится в течении трех лет.

В частности, на отремонтированной площади Победы будет проложена велосипедная дорожка. Также будет повышена безопасность дорожного движения на самых опасных участках на 31%. На наиболее неблагополучном месте дороги с 2017 по 2019 годы было зарегистрировано 1341 ДТП.

Отмечается, что там установят информационные табло переменной информации, стационарные видеокамеры с детектором скорости, детекторы транспорта и метеостанции.

Читайте также, с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На первом этапе обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян).

Кроме того, в Киеве ограничат движение по Индустриальному мосту в связи с началом ремонтных работ. Они будут выполнены вместе с обновлением улицы Борщаговской, известно, что этот капитальный ремонт будет первым с 1977 года, когда путепровод был возведен.

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